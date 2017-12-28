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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل وتداهم عدداً من منازل المواطنين
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في مأرب
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير قضاء الخليل
التلفزيون السوري: تحرير 34 شخصا كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بجهود الحكومة والجيش
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب المجلس وطريق الواد في البلدة القديمة بالقدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
السعودية تعترف بمقتل خمسة من جنودها في المعارك مع اليمنيين
هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في منطقة هجدك بمحافظة كرمان بجنوب ايران
فيديو.. مئات المرضى في الحديدة يواجهون خطر الموت جراء الحصار والعدوان
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الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش
في محافظة الحديدة اليمنية يواجه مرضى الفشل الكلوي خطر الموت نتيجة الحصار والعدوان السعودي. ويواجه المركز الصحي الوحيد في المدينة نقصا في المختبرات والادوية وخروج تجهيزات عن الخدمة وشحة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.
العالم
-
مراسلون
كاميرا العالم رصدت تفاقم وضع أكثر من ستمئة مريض معظمهم اطفال ونساء وكبار السن.
تصنيف :
العالم الاسلامي
الیمن
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#محافظة الحديدة
#مرضى الفشل الكلوي
#خطر الموت
#الحصار والعدوان السعودي
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