البحرين تسقط جنسية 11 مواطناً وتحكم على 10 منهم بالسجن المؤبد

العالم - البحرين

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث 300 ألف دينار وقالت صحيفة الأيام التابعة للديوان الملكي إن المتهم الأول في القضية هو السيد مرتضى السندي الذي أصدرت المحاكم العسكرية يوم أمس الأول حكماً بإعدامه مع 5 آخرين.

وكانت السلطات الأمنية قد طوّقت منطقة النويدرات الواقعة جنوب العاصمة المنامة لمدة 3 أيام في نهاية سبتمبر/أيلول 2015، وقامت جرافات بالعمل ليلاً ونهاراً برفقة قوات عسكرية وأخرى مدنية مدججة بالسلاح دون معرفة أسباب الحفريات التي تجري في المنطقة السكنية حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

الجرافات التي كانت تنقّب في أرض قاحلة فجأة أعلنت الداخلية إنها اكتشفت مخزن للأسلحة والمواد شديدة الإنفجار التي بلغ مجموعها 1.5 طن تحت الأرض، إلا أن الصور التي بثها التلفزيون الرسمي لم تكن تظهر أي دورٍ للجرافات وإنما التقطت في أحد المنازل، ولم تكن صور الجرافات سوى مناورة لتصوير ما روجت له حسابات السلطة من وجود معسكر ومخازن أسلحة في منطقة النويدرات قبل إعلان الداخلية مساء 30 سبتمبر/أيلول 2015.

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