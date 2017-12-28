النظام البحريني يرجئ جلسات محاكمة الشيخ سلمان

العالم - البحرين

وقال مصادر لقناة العالم الاخبارية ان النظام البحريني قرر اليوم الخميس ارجاء جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 4 يناير المقبل.

ويقوم النظام البحريني حاليا بمحاكمه الشيخ سلمان بتهمة ما وصفه "التخابر مع قطر" بينما رفض الامين العام لجمعية الوفاق هذا الاتهام واعتبره باطل كما نفت دولة قطر اتهام التخابر .

واضاف المصادر ان النظام البحريني يقرر مواصلة محاكمة الشيخ علي سلمان بقضية صورية جديدة.

وعقد النظام البحريني جلستين لمحاكمة الشيخ سلمان لحد الان.

وحضر الشيخ علي سلمان الجلسة السابقة برفقة هيئة الدفاع حيث تم نفي كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت ضمن الوساطة التي تهدف لحل الأزمة السياسية في العام 2011.

وشهدت المنطقة الدبلوماسية استنفاراً أمنياً واسعاً قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى والثانية، وانتشرت المركبات العسكرية ومنتسبي الأجهزة الأمنية في الطرقات ومحيط مجمع المحاكم، كما طوّق منتسبو الأجهزة الأمنية مجمع المحاكم بالحواجز الحديدية والشريط الأصفر.

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