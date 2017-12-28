"سلامة" يصدم أنصار "القذافي" بموقف ضد "سيف القذافي"

العالم - ليبيا

وقال سلامة إن سيف الإسلام "مطلوب دوليًّا"، وأوضح أنه استطاع رغم الصعوبات الهائلة بدء عملية تسجيل الناخبين، تحضيرًا لإجراء انتخابات بلدية ورئاسية ونيابية عام 2018.

وأبدى سلامة (بحسب الحياة) ارتياحه لأن "العملية بدأت بطيئة، لكن أرقام الأيام الأخيرة تشير إلى زيادة 4 أضعاف في عدد الناخبين المسجلين في الجنوب، و3 أضعاف في الغرب، وضعفين في الشرق"، معربًا عن أمله أن "يسجل عدد أكبر من النساء؛ لكوني وجدت عددهن أقل من الرجال. ولكن ما يزيدني أملًا هو النسبة الكبيرة من الشباب الذين يسجلون ويشكّلون أكثرية للمرة الأولى".

ووفقًا لـ"سلامة" فإن "موعد الانتخابات يُحدّد عندما تكتمل الشروط التقنية والأمنية، على أن يكون هناك وضع أمني مقبول وقانون انتخاب مُتفق عليه، وأن يتعهد القادة الليبيون بقبول نتيجة الاستحقاق مسبقًا؛ "لئلا نقع في وضع يشبه ما يحصل اليوم؛ إذ هناك برلمانان وحكومتان على الأقل في ليبيا".

وأضاف: "الآن لا أحد يريد مجلسًا ثالثاً ولا حكومة رابعة، بل مجلسًا نيابيًّا واحدًا وشرعيًّا. وذلك يتطلب شروطًا سياسية؛ لذا بدأنا عملية متعددة الأبعاد، تقنية وسياسية وأمنية للتوصل إلى أفضل الظروف".

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