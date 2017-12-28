البث المباشر
مصادر فلسطينية: هجوم عدد من المستوطنين على مدرسة بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات طلابية مع قوات الاحتلال في قريتي روجيب وبورين بنابلس بعد اقتحامهما وإلقاء قنابل الغاز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصيادين سامح القوقا وشوقي بكر وتصادر مركبهم في بحر السودانية
بوتين يعلن ان انفجار سان بطرسبورغ "عمل إرهابي"
وزارة الداخلية الافغانية: 40 قتيلا على الاقل في انفجارات كابول
مراسل العالم: تحرير عدة مخطوفين وإخراج حالات إنسانية ومرافقيهم كانوا محتجزين لدى المسلحين في غوطة دمشق الشرقية
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي
وكالة أنباء الأناضول: الشرطة التركية اعتقلت 38 شخصا بعضهم سوريون للاشتباه بصلتهم بداعش خلال عملية بإقليم بورصة
وزارة الصحة الافغانية:اربعة قتلى وستة جرحى في انفجار في كابول
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقاله 14 فلسطينيا خلال اقتحام مدن وقرى في الضفة الغربية فجر اليوم

في رسالة الى حزب الله

آية لله نوري همداني: سوف ننتصر على الكيان الصهيوني

آية لله نوري همداني: سوف ننتصر على الكيان الصهيوني
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

استقبل المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني عددا من النخب اللبنانية مبلغا سلامه الى المقاومة الإسلامية مشددا على ضرورة التمسّك بالسلاح حتى الانتصار على الكيان الصهيوني الغاصب.

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تسنيم" أن المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني استقبل في منزله في مدينة قم المقدسة عددا من النخب اللبنانية حيث أشار إلى أن حزب الله حركة أعزت الإسلام، قائلا: "يجب على المسلمين اليوم أن يكونوا أقوياء على كافة المستويات السياسية، الاجتماعية، العسكرية والاقتصادية حتّى يستطيعوا إظهار عزّة الإسلام".

ووجّه آية الله نوري همداني كلامه للنخب اللبنانية قائلا: "أوصلوا سلامنا الى حزب الله وقولوا وأبلغوا أننا مستعدين أن نسقي السيوف من دمائنا حتى نستطيع الانتصار على الكيان الصهيوني الغاصب".

109-4

روابط ذات صلة

حزب الله للشعب اليمني: عاقبة الصبر النصر

حزب الله يدين الفيتو الاميركي ويدعو الى تصعيد الانتفاضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل اربعة جنود سعوديين بحدود اليمن

حُزناً على الزهراء ( عليها السلام )   

اتهامات بفرنسا ضد مصر بارتكاب جرائم

قرارات رئاسية تاريخية لبوتفليقة لصالح الأمازيغ

السجن 14 عاما لكرواتية على جرائم في حرب البوسنة

قمة الأسد ونصر الله وسليماني وبوتين في حميميم!

علماء يفسرون "معنى السعادة" لدى الأغنياء وذوي الدخل المحدود

الكويت توكد فشل المساعي لحل الازمة بين قطر وجيرانها

في رسالة الى حزب الله آية لله نوري همداني: سوف ننتصر على الكيان الصهيوني

دراسة: مكملات فيتامين د والكالسيوم لا تقلل من مخاطر الكسور

الانحراف الديني يعزز العلمانية السلبية

فيديو.. عوائل تعود الى مخيم حندرات بحلب بعد 5 سنوات

هزيمة اﻟﻌﺪوان السعوامريكي علی اليمن

استثمارات اجنبية بقيمة 580 مليون دولار في خراسان الرضوية

عضوة باللوردات البريطاني: سياستنا في سوريا تثير القلق

كيف يصبح تناول الطعام "خطيئة"؟

الامم المتحدة: العدوان السعودي قتل 68 يمنيا في غارتين

الشتاء يساعد في إنقاص الوزن .. لماذا يحدث العكس مع البعض؟

اللواء سليماني يلتقي مراجع الدين في مدينة قم

فيديو.. شهداء مدنيين في الحديدة وصاروخ باليستي على تجمع للمرتزقة

الأکثر مشاهدة