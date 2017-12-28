آية لله نوري همداني: سوف ننتصر على الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تسنيم" أن المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني استقبل في منزله في مدينة قم المقدسة عددا من النخب اللبنانية حيث أشار إلى أن حزب الله حركة أعزت الإسلام، قائلا: "يجب على المسلمين اليوم أن يكونوا أقوياء على كافة المستويات السياسية، الاجتماعية، العسكرية والاقتصادية حتّى يستطيعوا إظهار عزّة الإسلام".

ووجّه آية الله نوري همداني كلامه للنخب اللبنانية قائلا: "أوصلوا سلامنا الى حزب الله وقولوا وأبلغوا أننا مستعدين أن نسقي السيوف من دمائنا حتى نستطيع الانتصار على الكيان الصهيوني الغاصب".

109-4