الكويت توكد فشل المساعي لحل الازمة بين قطر وجيرانها

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وصرح خالد الجار الله أن الكويت ستواصل مساعيها لحل الخلاف بين دول عربية وقطر رغم فشلها حتى الآن بتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن الخلاف الذي لا تبدو له نهاية في الأفق فإن آليات العمل في مجلس التعاون لن تجمد أو تعطل".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم المتشددين والتدخل في شوونها.
وفي المقابل نفي الدوحة هذا الاتهامات واكدت إن تحركات الدول التي تقاطعها تستهدف الانتقاص من سيادتها.
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