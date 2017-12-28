الكويت توكد فشل المساعي لحل الازمة بين قطر وجيرانها

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وصرح ​خالد الجار الله​ أن الكويت ستواصل مساعيها لحل الخلاف بين ​دول عربية​ وقطر رغم فشلها حتى الآن بتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن الخلاف الذي لا تبدو له نهاية في الأفق فإن آليات العمل في ​مجلس التعاون لن تجمد أو تعطل".

وقطعت ​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ بالإضافة إلى مصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم المتشددين والتدخل في شوونها.

وفي المقابل نفي ​الدوحة​ هذا الاتهامات واكدت إن تحركات الدول التي تقاطعها تستهدف الانتقاص من سيادتها.

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