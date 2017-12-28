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علماء يفسرون "معنى السعادة" لدى الأغنياء وذوي الدخل المحدود

علماء يفسرون
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشرت الجمعية الأمريكية لعلم النفس دراسة قامت بها مجموعة من علماء جامعة كاليفورنيا، حول "معنى السعادة" والشعور به، بين الأثرياء وذوي الدخل المحدود.

العالم - منوعات

الدراسة التي شملت 1519 شخصا، متفاوتي الدخل رصدت وحللت "معنى السعادة" لديهم، حيث توصلت الدراسة إلى أن الأثرياء يصلون لدرجة السعادة لدى الحديث عن أنفسهم، وعن تفوقهم على غيرهم.

بينما يختلف "معنى السعادة" والشعور به لذوي الدخل المحدود، والذين يكسبون سعادتهم من خلال التواصل مع الآخرين.

العلماء في تفسير "معنى السعادة" استخدموا عددا من البيانات التي تتعلق بدخل الأفراد، بالإضافة لربط "معنى السعادة" بالحب والفرح والفخر والحماس والتبجيل والارتياح.

وقد اتضح أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع مصدرهم الأساسي للسعادة يتمثل بالفخر والرضا الذاتي، ويشعر الكثير من الأثرياء بالفخر عندما يسمعون بأن الناس يحترمون آراءهم.

بينما تتجلى قيمة السعادة لذوي الدخل المحدود في مشاعر الحب والرحمة.

بول بيف وهو أحد القائمين على الدراسة قال: "هذه الدراسة تثبت بأن المال لا يضمن السعادة، ولكنه يمكن أن يؤثر على القيمة التي يتجلى بها".

المصدر: سبوتنيك

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