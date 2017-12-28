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هواوي ميت 10 لايت .. شاشة عرض كاملة و4 كاميرات بسعر استثنائي

هواوي ميت 10 لايت .. شاشة عرض كاملة و4 كاميرات بسعر استثنائي
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

بعد النجاح الذي حققته هواتف "هواوي مايت 10" و "هواوي مايت 10 برو" و "بورشه ديزاين هواوي مايت " في سوق السعودية، أطلقت "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" هاتفها الذكي الجديد "هواوي مايت 10 لايت" في أسوق السعودية.

العالمالعالم الرقمي

ويأتي هاتف "هواوي مايت 10 لايت" الجديد من سلسلة هواوي مايت التي تتميز بالتصميم الجذاب وقوة الأداء التي تجعلها الفئة الأفضل لتلبي كافة احتياجات المستخدمين، سواء كان للاستخدام الشخصي أو التصفح أو حتى أداء الأعمال.

ويتميز الهاتف بالتصميم الأنيق النحيف والأداء المتقدم والسعر المناسب، مثل شاشة عرض كاملة FullView بحجم 5.9 بوصة عالية الدقة ذات الحواف الرفيعة والتي تأتي بأبعاد 18:9 وأربعة كاميرات، كاميرا امامية وخلفية مزدوجة تجعله خيار مميز لمحبي التصوير وخاصةً السيلفي.

عصر جديد لشاشة العرض الكاملة FullView

يتميّز "هواوي مايت 10 لايت" بشاشة مبهرة بحجم 5.9 بوصة توفر تجربة مشاهدة رائعة تساهم في تصميم الجهاز الأنيق لجعل حمله أسهل وأكثر راحة، حيث تمت تم تصميمه ليتضمن شاشة عالية الجودة FHD+ والتي تمنح المستهلكين سبل التواصل السلس بوسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات وقراءة الكتب وممارسة الألعاب وتصفّح صفحات الانترنت.

ويحتل حجم العرض في الشاشة نسبة 83% من حجم شاشة العرض الكاملة التي تأتي بحجم 5.9 بوصة حيث تحقق القاعدة الذهبية بمعدل 2:1 والتي تمنحك سهولة في التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي والتصفح والألعاب، بينما يتيح تشغيل تطبيقين في نفس الوقت والاستمتاع بهما في آن واحد.

وبالنظر إلى سوق الهواتف الذكية الحالي في جميع أنحاء العالم، فمن الواضح أن عصر شاشة العرض الكاملة قد وصل وسوف يتأقلم المستهلكين مع التغييرات للحصول على شاشة العرض الأكثر تألّقاً. ووفقا لدراسة حديثة، فإن المعدل الحالي للهواتف الذكية مع شاشات عرض كاملة FullView في السوق هو 6٪، في عام 2018 سوف يرتفع إلى 50٪ ويزداد تدريجيا إلى 93٪ في 2021.

4 كاميرات تعيد صياغة عصر التصوير والسيلفي

يوفر هاتف "هواوي مايت 10 لايت" أربع كاميرات فائقة الأداء، اثنتين أمامية واثنتين خلفية، حيث تأتي أول كاميرا خلفية بعدسة 16 ميجابكسل والثانية بعدسة 2 ميجابكسل لتقديم صورة مثيرة الاعجاب، لتوفر للمستخدمين وسيلة للتواصل مع العالم بطريقة جديدة ورائعة، أما الكاميرات الأمامية فتتميز بعدسة 13 ميجابكسل وعدسة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة بقياس f/2.0.

وقد تم تجهيز كاميرات "هواوي مايت 10 لايت" بجودة يمكن مقارنتها بجودة صور الاستوديو، مع فلاش سيلفي ينتج صور رائعة حتّى مع وضع الإضاءة الخافتة حيث يتم تغيير الضوء تلقائيا وفقا للون بشرة المستخدم.

سعر منافس وألوان جذابة

بات هاتف "هواوي مايت 10 لايت" متاحا في أسواق السعودية: بسعر 1250 سعودي ريال، كما يتوفر بعدة ألوان جذابة وهي الذهبي والأزرق الليلي والأسود الجرافيتي.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

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