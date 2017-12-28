رسالة مفتوحة من "داعش" الوهابي إلى ترامب!

العالم- أميركيتان

وفي الفيديو المنشور ، قال المسلح المدعو أبو صالح الأميركي، وهو من أصول إفريقية، ان ترامب دخل البيت الأبيض بفضل "خطابه الصليبي"، متهما الرئيس الأمريكي الذي وصفه بـ"كلب الروم" بالحقد على الإسلام.

وقال له: "أنت لا تحرر المدن إنما تدمرها بغاراتك الجوية لأنك أجبن من أن تحاربنا على الأرض، وأنت الآن تشهد انتصارك الزائف، فإن حربك على الإسلام جعلت بلادك أقل أمنا وأغرقت شعبك في الفوضى".

وناشد عناصر داعش في اميركا "الإنزال بالصلبيين أشد العذاب" وتنفيذ هجمات جديدة على أراضي الولايات المتحدة، داعيا إلى استغلال سهولة الحصول على أسلحة نارية في الولايات المتحدة.

المصدر: إندبندتت