هذا ما دار بين بوغدانوف والسفير الإيراني بموسكو..

العالم ـ سوریا

وجاء في بيان الخارجية:"خلال الحديث،جرى تبادل للآراء حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا واليمن".

وذكر البيان أن الطرفين ركزا على مسائل التعاون الوثيق بين روسيا وإيران في إطار نتائج جولة محادثات أستانا الثامنة، وفي إطار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وكانت الدول الضامنة [روسيا وتركيا وإيران] قد أعلنت في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات حول سوريا في أستانا، عن موعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري في 29-30 كانون الثاني/يناير. وسيعقد اجتماع تحضيري خاص في الفترة من 19 إلى 20 كانون الثاني/ يناير.

ويذكر أنه تمت دعوة ممثلي جميع الجماعات العرقية والطائفية في سوريا، والسلطات، والمعارضة الداخلية والخارجية، للمشاركة في هذا المؤتمر، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، كمراقبين.

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