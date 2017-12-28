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حدثان هامان سيقعان عام 2018.. الیکم التفاصیل

حدثان هامان سيقعان عام 2018.. الیکم التفاصیل
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

تنبأت العرافة والمستبصرة بابا فانغا، التي توفيت عمياء، بالكثير من الأحداث التي وقعت في الأعوام السابقة، من بينها حادثة 11 سبتمبر، وهي الآن تتوقع حدثين هامين لعام 2018.

العالم - منوعات 

وتمتلك بابا فانغا، التي توفيت عام 1996 عن عمر يناهز الـ85 عاما، بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، قدرات خارقة سمحت لها بالتنبؤ بالكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الكبرى.

ويقول الباحثون عن الخوارق الطبيعية إنها توقعت ما سيجري في المستقبل حتى القرن ال 51 عندما ينتهي العالم. وهذا ما توقعته لعام 2018، :

في عام 2018، سوف تتفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح القوى العظمى حول العالم، وادعت أنه سيتم اكتشاف “شكل جديد من الطاقة” على كوكب الزهرة.

ويعتقد الكثيرون أن توقعاتها منطقية، ففي عام 1970، أنتجت الصين 4.1 في المئة فقط من إجمالي الاقتصاد العالمي، وشهد هذا ارتفاعا ضخمًا عام 2015، حيث أن مساهماتها في الاقتصاد العالمي وصل إلى 15.6 في المئة، وما زالت مساهمتها في ازدياد.

ومن المتوقع أن تتراجع مساهمة الولايات المتحدة من 16.7 في المئة إلى 14.9 في المئة عام 2025، وفقا لموقع “فوربس”. أما في الوقت الراهن لا يوجد خطط لإرسال رحلات فضائية إلى الزهرة؛ ما يعني أن اكتشاف مصدر جديد للطاقة غير مرجح وقوعه العام المقبل.

ويقال إن السيدة قد توقعت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لذلك، تنبأت بظهور جيش متطرف من شأنه أن يغزو أوروبا، ويعتقد أنه تنظيم داعش الارهابي.

كما ادعت أيضا أن باراك أوباما سيكون “الرئيس الأمريكي الأخير”، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن دونالد ترامب لن يؤدي اليمين الدستورية قبل تنصيبه في وقت سابق من هذا العام.

ومن بين الأحداث الأخرى التي حذرت منها وقوع مجاعات عالمية بحلول عام 2028، وامتلاك المستعمرات المريخية أسلحة نووية بحلول عام 2256، والأرض ستصبح غير صالحة للسكن بحلول عام 2341.

المصدر : شام تايمز 

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