البث المباشر
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال
الخارجية الروسية تؤكد أن تصريحات تركيا حول الرئيس الأسد "ليس لها أي قاعدة شرعية"
مراسل العالم:مقتل وإصابة عشرات المرتزقة وإحراق 10 مدرعات في عملية عسكرية للقوات اليمنية في مدينة الخوخة بالحديدة

فلسطينيون يخترقون بث القناة العبرية الثانية دعمًا للقدس (فيديو)

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

اخترق قراصنة فلسطينيون، ليل الأربعاء، بث القناة العبرية الثانية بتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي خلال أحد البرامج الإخبارية الحوارية.

العالم - فلسطين

ونشر الهكر صورة لمجسم قبة الصخرة التي تتوسط المسجد الأقصى المبارك مرفوع عليها العلم الفلسطيني ومكتوب فوقها القدس عاصمة فلسطين بالإضافة لصورة تظهر مساحة المسجد الأقصى كاملًا من زاوية قبة الصخرة.

وانقطع بث القناة بشكل متقطع بداية، قبل أن تظهر بطاقة تعريفية للقراصنة كتب عليها "قراصنة غزة .. حرب العقول الإلكترونية" على وقع نغمات أناشيد فلسطينية للقدس".

ويظهر في الفيديو، الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاختراق صورة رمزية للهكر يشير بإصبعه نحو المسجد الأقصى المبارك، تأكيداً على أن رسالته كانت من أجل القدس ودعماً لها، تلاها صورة لشاب ملثم بالكوفية الفلسطينية ويحمل العلم الفلسطيني.

وتكررت محاولات الاختراق الفلسطينية للإعلام الإسرائيلي سابقاً، إذ سبق أن تم اختراق بث بضع إذاعات إسرائيلية خلال السنوات الماضية.

المصدر: إرم نيوز

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

فيديو.. إجراءات إسرائيلية جديدة ضمن تهويد القدس

وزير الأمن الصهيوني يتعرض لوابل من الحجارة شرقي القدس

غواتيمالا تشكك بمقاطعة العرب لها اقتصاديا بسبب القدس

بعد التصويت على قرار القدس.. واشنطن تنفذ تهديدها الأول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

موسكو: على امريكا الاهتمام باوضاعها الداخلية قبل التدخل في انتخاباتنا

مرض بلا دواء يفقد فتاتين طعم الحياة

سيناء: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

قنص 3 سعوديين بجيزان واستهداف مرتزقة العدوان بصاروخي غراد في لحج

10 مبادرات "ترامبية" تغيرت المعادلات الدولية

الشهر القادم..مناورات عسكرية بين القطر والسودان

اصابة جندي اسرائيلي في مواجهات مع فلسطينيين في رام الله

الخوخة بقبضة الجيش اليمني.. وقتل وأسر مرتزقة وفرار آخرين

مفكر مصري: البشير أكثر الرؤساء عداوة لمصر

فلسطينيون يخترقون بث القناة العبرية الثانية دعمًا للقدس (فيديو)

وزير التشادي يوكد على استخراج النفط عبر الشركات التركية

شكري في زيارة لأبوظبي للتنسيق

دبلوماسي إثيوبي: لا نريد أن نؤذي المصريين

بالفيديو..ثورات بركانية تهدد اندونيسيا

شاهد؛ وثيقة تؤكد سحب صلاحيات محافظ نينوى.. ما هو موقف العاكوب؟!

بتر يد أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي

هكذا يحتفل اليمن في رأس السنة الميلادية 2018 !

عمليات عسكرية نوعية للجيش اليمني تهلك المرتزقة وتحرق آلياتهم

معتبرا تصريحات المالكي وعلاوي بشأن اربيل بالايجابية.. رئيس حكومة كردستان: نرغب فى الحفاظ على استقرار العراق

بعد عناء دام خمس سنوات..الـ"شيخة موزة" في فلسطين!

الأکثر مشاهدة