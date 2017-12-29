فلسطينيون يخترقون بث القناة العبرية الثانية دعمًا للقدس (فيديو)

العالم - فلسطين

ونشر الهكر صورة لمجسم قبة الصخرة التي تتوسط المسجد الأقصى المبارك مرفوع عليها العلم الفلسطيني ومكتوب فوقها القدس عاصمة فلسطين بالإضافة لصورة تظهر مساحة المسجد الأقصى كاملًا من زاوية قبة الصخرة.

وانقطع بث القناة بشكل متقطع بداية، قبل أن تظهر بطاقة تعريفية للقراصنة كتب عليها "قراصنة غزة .. حرب العقول الإلكترونية" على وقع نغمات أناشيد فلسطينية للقدس".

ويظهر في الفيديو، الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاختراق صورة رمزية للهكر يشير بإصبعه نحو المسجد الأقصى المبارك، تأكيداً على أن رسالته كانت من أجل القدس ودعماً لها، تلاها صورة لشاب ملثم بالكوفية الفلسطينية ويحمل العلم الفلسطيني.

وتكررت محاولات الاختراق الفلسطينية للإعلام الإسرائيلي سابقاً، إذ سبق أن تم اختراق بث بضع إذاعات إسرائيلية خلال السنوات الماضية.

المصدر: إرم نيوز

216