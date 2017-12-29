اصابة جندي اسرائيلي في مواجهات مع فلسطينيين في رام الله

العالم - مراسلونا

من جهتها، افادت مصادر إسرائيلية بان 25 عملية إلقاء للحجارة استهدفت مركبات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ صباح اليوم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي عقب عدة فعاليات مناهضة لإعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت اليوم الخميس، عدة فعاليات فلسطينية بالقرب من مدينتي الخليل جنوب الضفة ورام الله، حيث أصيب عدد من المواطنين واعتقلت بعض المشاركين.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في "أم الشرايط" قرب رام الله و"جبل الطويل" في البيرة.

وقالت مصادر إعلامية، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل، ما أسفر عن حالات اختناق.

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