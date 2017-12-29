ملياردير إسرائيلي تواصل مع ابن عم ولي العهد السعودي

العالم - السعودية

وذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال الإسرائيلي "بن أشكنازي" ضم إلى قائمة أغنى سكان العالم، وهو أحد مالكي فريق كرة السلة الإسرائيلي الملقب "مكابي تل أبيب"، الذي يعتبر الأكثر نجاحا الآن في الدوري الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإنه للمرة الأولى، يرد اسم أشكنازي الذي ولد في فلسطين المحتلة، وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في العاشرة من عمره، في قائمة الأغنياء في صحيفة "بلومبرغ"، إضافة إلى 3 مليارديرات إسرائيليين وهم: ‎‏إيال عوفر‏،‎ ‎‏شيري أريسون‏،‎ ‎‏وستف فرتهايمر‎.

وذكرت "يديعوت" أنه قبل شهرين تواصل أشكنازي مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، في محاولة منه للسيطرة على فندق بلازا القريب من سنترال بارك، الحديقة الأكثر شهرة في نيويورك، الذي خسر منذ احتجازه نحو 1.9 مليار دولار، لافتة إلى أن "بلومبرغ" تُقدّر ثروة بن طلال بـ17.8 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة الـ‏58‏ في قائمة الأثرياء‎.‎

وتقّر ثروة أشكنازي بمبلغ 4.05 مليار دولار وهو يحتل المرتبة الـ511‏ في قائمة أثرياء العالم. في الصيف الماضي، اشترت شركة العقارات الأمريكية الخاصة به فندق "‏جروسفينور هاوس‏" في لندن، وهي أهم صفقة لشراء فندق فردي في تاريخ بريطانيا.

ويعتبر أشكنازي أحد أبرز رجال الأعمال الناجحين في الولايات المتحدة في مجال العقارات. وقد حقق القفزة الكبيرة خلال أزمة عام 2008، حيث اشترى عقارات ورممها ثم باعها بعد الأزمة محققا أرباحا عالية. وتملك شركته نحو 100 عقار في كندا والمدن الرئيسية في الولايات المتحدة مثل نيويورك، سان فرانسيسكو، شيكاغو، ميامي، وفيلادلفيا وتصل مساحة هذه العقارات إلى نحو 15 مليون متر مربع بالمجمل، ويقدّر سعرها بمليارات الدولارات.

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