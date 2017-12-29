طهران تحذر رعاياها المقيمين في تركيا من ... 

العالم - ايران

وجاء في بيان السفارة خطابا للرعايا الايرانيين المقيمين والراغبين بزيارة تركيا ان الشرطة التركية اصدرت بيانا حول التدابير الامنية الخاصة باعياد راس السنة الميلادية اشارت فيه الى تعزيز اجراءاتها الامنية في مراكز التسوق والمناطق المزدحمة والشوارع الرئيسية والمطارات ومحطات القطارات والنقل العام والموانئ تحسبا لاي حوادث خلال هذه المناسبة.

هذا وتحسبا لوقع حوادث تزعزع الامن والاستقرار في هذا البلد دعت السفارة الايرانية الرعايا الى الحذر وتجنب التجمعات والزيارات غير الضرورية واوصت بمراجعة القسم القنصلي في السفارة الايرانية بانقرة عند وقوع اية مشكلة او مراجعة القنصلية الايرانية في ارضروم واسطنبول وطرابزون .

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