بالصورة.. شمعون بيريز طلب الحصول على الجنسية الفلسطينية أيام الانتداب

العالم – فلسطين

وظهر من بين أسماء مقدّمي تلك الطلبات، اسم شمعون بيريز، الذى أصبح مع مرور الوقت رئيس حكومة الاحتلال ورئيس الكيان المحتل، وكان اسمه حينذاك شمعون برسكي.

تحمل الرسائل التي عُثر عليها من سلطات الانتداب البريطاني توقيعا بخط يده، ويوضح فيها أنه يعمل في مجال الزراعة لهذا طلب أن يصبح اسمه شمعون بدلا من شيمل.

من بين مقدّمي الطلبات، كان هناك الكثير من اليهود الذين نجحوا في اللحظة الأخيرة في التهرّب من براثن النازيين قبل تحديد مصير يهود أوروبا، وبعد نجاتهم مع وصولهم إلى البلاد بعد الهولوكوست.

إضافة إلى هؤلاء اليهود، يظهر في مجمّع طلبات الحصول على الجنسية يهود من الدول العربيّة ومناطق أخرى كانوا قد وصلوا إلى فلسطين لتحقيق حلمهم الصهيوني، وكذلك يهود وُلدوا في الاراضي المحتلة بعيد النكبة.

المصدر: وطن يغرد خارج السرب

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