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العلامة الغريفي يطالب بإلغاء جميع أحكام الإعدامات في البحرين

العلامة الغريفي يطالب بإلغاء جميع أحكام الإعدامات في البحرين
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

طالب عالم الدين البحريني العلامة السيد عبدالله الغريفي بإلغاء جميع أحكام الإعدامات في البحرين ووتصحيح أوضاع آية الله عيسى قاسم.

العالم - البحرين

واضاف العلامة الغريفي في حديث الجمعة الليلة أن "ما يشجِّعنا أنْ نطرَح -وبكلِّ صراحةٍ واثقةٍ- هذه المطالب:


أوَّلًا: أنْ تُصحَّح جميعُ أوضاعِ سماحةِ آيةِ اللهِ الشَّيخ عيسى أحمد قاسم .

ثانيًا: أنْ تُنَقَّى جميعُ الأجواءِ الأمنيَّةِ ممَّا يُهيِّئُ الطَّريقَ؛ لمعالجةِ كلِّ الأوضاعِ، وإنهاءِ كلِّ الأَزَماتِ.

ثالثًا: إنهاءُ ملفِ السُّجناء بالطَّريقة التي تحفظ لهذا الوطنِ كلَّ الاستقرار، وكلَّ التَّسامحِ، والمحبَّةِ، والتَّآلف.

رابعًا: إلغاءُ جميع أحكامِ الإعدامات؛ لإنهاء كلِّ التَّوتُّراتِ، وكلِّ التَّأزُّماتِ، وكلِّ الانفلاتات، وكلِّ الانفعالات الضَّارَّة بأوضاع هذا الوطن.

لقد آنَ الأوانُ؛ لنعمل جميعًا؛ من أجلِ أنْ يتعافى الوطن، وأنْ يقوى الوطن، وأنْ يكبر الوطن.

واكد  ان ما أراه في هذا السِّياق التَّوفُّر على المكوِّنات التَّالية:

المكوِّن الأوَّل: تنقية المناخات

المكوِّن الثَّاني: التَّأسيس لحوارٍ جادٍّ

المكوِّن الثَّالث: الاتِّفاق على خارطةِ الطَّريق

ويجب أنْ تمرحل هذه المكوِّنات؛ لكيلا ترتبك المسارات، وتتعثَّر الخَيَارات".

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