البث المباشر
مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم شارع الشلالة وسط مدينة الخليل وتشن حملة مداهمات وتفتيش للمنازل
مراسل العالم: انفجار بالقرب من مركز للشرطة في مدينة أضنة جنوبي تركيا
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج وتكبدهم قتلى وجرحى
مراسل العالم: القوات اليمنية المشتركة تستعيد السيطرة على مديرية الخوخة بالحديدة بالكامل وتأسر عددا من مرتزقة العدوان
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 637 فلسطينياً من الضفة المحتلة في الفترة بعد إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال

ائتلاف 14 فبراير: آن الأوان لتعترف السعودية بهزيمتها في اليمن

ائتلاف 14 فبراير: آن الأوان لتعترف السعودية بهزيمتها في اليمن
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017 المجازر الدمويّة التي يرتكبها نظام آل سعود وتحالفه العدوانيّ ضدّ الشعب اليمنيّ الصامد المقاوم، وآخرها المجزرة التي وقعت في سوق شعبيّ بمديريّة التعزية في محافظة تعز.

العالم - العالم الإسلامي

 

ودعا الائتلاف النظام السعودي إلى الاعتراف بهزيمته النكراء في مختلف جبهات القتال التي يخوضها مع الجيش اليمنيّ واللجان الشعبيّة المساندة، مضيفًا: بعد أن فرض الجيش اليمنيّ واللجان الشعبيّة معادلة الردع عبر القوّة الصاروخيّة والثبات في ميادين القتال، آن الأوان أن يقرّ النظام السعوديّ بهزيمته في اليمن ويُوقف حربه العبثيّة التي لا تخدم سوى الأجندات الصهيو-أمريكيّة، وقصفه العشوائيّ الذي يطال المدنيّين من النساء والأطفال والشيوخ.

 

وحول الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في اليمن، قال الائتلاف: بعد مرور أكثر من ألف يوم على العدوان السعوديّ الغاشم على اليمن، لا يزال شعب اليمن صامدًا شامخًا، وعلى الرغم من تجويعه وإطباق الحصار عليه ومنع وصول الدواء والمواد الغذائيّة إليه أثبت للعالم كلّه أنّه شعب عصيّ ولا يخضع مهما اشتدّ الحصار عليه.

 

يشار إلى أنّ أكثر من مئة مدنيّ يمنيّ استشهدوا وأصيبوا أمس جرّاء غارات لطيران النظام السعوديّ استهدفت سوقًا شعبيًّا بمديريّة التعزية في محافظة تعز.

 


المصدر: موقع ائتلاف 14 فبراير

روابط ذات صلة

عمليات عسكرية نوعية للجيش اليمني تهلك المرتزقة وتحرق آلياتهم

الخوخة بقبضة الجيش اليمني.. وقتل وأسر مرتزقة

أمام صمت دولي مطبق.. السعودية تتوغل أكثر في الدم اليمني 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل ستة جنود خلال عملية للجيش المصري في سيناء

البنتاغون تعلن مقتل 4 من مسلحي "حركة الشباب" الصومالية

بانوراما .. "إدلب إولى إهتمامات الجيش السوري" و"العبادي يضع شروطا للحوار مع أربيل"

ائتلاف 14 فبراير: آن الأوان لتعترف السعودية بهزيمتها في اليمن

وزير الصناعة : نتطلع الى تصدير 15 مليون طن من الصلب

العلامة الغريفي يطالب بإلغاء جميع أحكام الإعدامات في البحرين

الاحتلال يفرق "وقفة" قرب رام الله تضامنا مع عهد التميمي

طهران تحذر رعاياها المقيمين في تركيا من ... 

"حماس" تدعو لجمعة غضب بالخليل

بالصورة.. شمعون بيريز طلب الحصول على الجنسية الفلسطينية أيام الانتداب

ترامب: الصين خيبت أملي!

بلومبرغ بن سلمان أطلق سراح أميرين سعوديين من "الريتز كارلتون"

مع حظر الاحتفالات العامة تركيا تضاعف افراد امنها في اسطنبول

إنتحار ثاني جندي صهيوني خلال 24 ساعة غرب الرملة

إندبندنت: ترامب شجع على الإسلاموفوبيا والعنصرية

البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق

شاهد جهوزية الجيش الايراني لتفادي هذه الكارثة..!

طيار روسي يروي تفاصيل مثيرة حدثت في سماء سوريا..

ملياردير إسرائيلي تواصل مع ابن عم ولي العهد السعودي

ضابط سوري يكشف عن معركة قادمة في إدلب ومصير ”النصرة”

الأکثر مشاهدة