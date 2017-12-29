ائتلاف 14 فبراير: آن الأوان لتعترف السعودية بهزيمتها في اليمن

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ودعا الائتلاف النظام السعودي إلى الاعتراف بهزيمته النكراء في مختلف جبهات القتال التي يخوضها مع الجيش اليمنيّ واللجان الشعبيّة المساندة، مضيفًا: بعد أن فرض الجيش اليمنيّ واللجان الشعبيّة معادلة الردع عبر القوّة الصاروخيّة والثبات في ميادين القتال، آن الأوان أن يقرّ النظام السعوديّ بهزيمته في اليمن ويُوقف حربه العبثيّة التي لا تخدم سوى الأجندات الصهيو-أمريكيّة، وقصفه العشوائيّ الذي يطال المدنيّين من النساء والأطفال والشيوخ.

وحول الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في اليمن، قال الائتلاف: بعد مرور أكثر من ألف يوم على العدوان السعوديّ الغاشم على اليمن، لا يزال شعب اليمن صامدًا شامخًا، وعلى الرغم من تجويعه وإطباق الحصار عليه ومنع وصول الدواء والمواد الغذائيّة إليه أثبت للعالم كلّه أنّه شعب عصيّ ولا يخضع مهما اشتدّ الحصار عليه.

يشار إلى أنّ أكثر من مئة مدنيّ يمنيّ استشهدوا وأصيبوا أمس جرّاء غارات لطيران النظام السعوديّ استهدفت سوقًا شعبيًّا بمديريّة التعزية في محافظة تعز.



المصدر: موقع ائتلاف 14 فبراير