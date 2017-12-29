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مقتل ستة جنود خلال عملية للجيش المصري في سيناء

مقتل ستة جنود خلال عملية للجيش المصري في سيناء
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

قتل ستة جنود مصريين بينهم ضابط في انفجار عبوة بآليتهم اثناء عملية للجيش ضد "ارهابيين" في منطقة شمال سيناء، وفق ما افاد متحدث باسم الجيش الخميس.

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الجيش المصري "تامر الرفاعي" في بيان إن " جهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء مستمرة، وتمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من القضاء على ثلاثة تكفيريين بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير اربع عربات تخص العناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".

واضاف "في سياق آخر، إنفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها إستشهاد ضابط وخمسة جنود". 

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في اعتداءات نفذها مسلحون في شمال سيناء. كما استهدف إرهابيون كذلك الاقباط ونفذوا اعتداءات ضدهم في اماكن متفرقة من البلاد.   

 

المصدر: الفرنسية
س.ع.م
 

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