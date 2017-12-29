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حيل للمحافظة على الخبز طازجاً في المنزل

حيل للمحافظة على الخبز طازجاً في المنزل
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

يتعرض الخبز للتعفن في حال لم يتم تخزينه بشكل جيد في المطبخ، وتضطر ربة المنزل إلى التخلص من كميات كبيرة من الخبز من وقت لآخر نتيجة لذلك.

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وفيما يلي مجموعة من النصائح، التي تساعد على بقاء الخبز طازجاً لأطول وقت ممكن، بحسب موقع إيبك كيوريوس الإلكتروني:

1- تجميد الخبز في المجمدة: يعتبر تجميد الخبز أفضل طريقة لحفظه لأطول فترة ممكنة في المنزل، حيث تساعد عملية التجميد على إبطاء عملية التعفن. ولتخزين الخبز بالشكل الأمثل، ينصح بوضعه في كيس محكم الإغلاق قبل تخزينه في المجمدة.

2- تخزين الخبز في صندوق الخبز: تتوفر في الأسواق صناديق خاصة من البلاستيك، يمكن استخدامها لتخزين الخبز، في حال عدم توفر المجمدة، أو لا يوجد مكان فيها، حيث تخلق هذه الصناديق البيئة المناسبة لتوازن الرطوبة ودوران الهواء.

3- تغليف الخبز بأوراق الألمنيوم أو النايلون: يمكن أيضاً تخزين الخبز في المطبخ بعد لفه بأوراق الألمنيوم أو النايلون، وذلك للتخفيف من كمية الرطوبة التي يتعرض لها.

4- لا تخزن الخبز في الثلاجة: على الرغم من أن الثلاجة مكان مثالي لحفظ الحليب والبيض واللحوم والعديد من أنواع الاطعمة الأخرى، إلا أنها آخر مكان يجب أن يخزن فيه الخبز، حيث يصبح أكثر عرضة للتعفن.

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