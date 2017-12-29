شاهد ظاهرة غريبة... الثلوج الزرقاء تغطي مدينة سان بطرسبرغ!

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للظاهرة الغريبة، حيث ادعى البعض أنها من الممكن أن تكون ملوثة بالسموم.



وقام مسئولو مراقبة البيئة في روسيا بأخذ عينات لفحص الثلج، وقالوا إن معظم الثلوج تحمل ظلا أزرق اللون، في حين كان آخر لونه بنفسجي.



ويعتقد البعض أن الثلج نتيجة لهدم معهد أبحاث الأدوية في المدينة.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الخبراء قالوا إن الألوان ربما تكون ناجمة عن الكوبالت أو الميثيلين الأزرق، وهي مادة تستخدم في العلاجات الطبية.



وأخذ المسئولون العينات إلى المختبر لتحليلها وبدء التحقيق في الحادث.

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