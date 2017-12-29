ماذا دار بين بن سلمان والسيسي؟

العالم - مصر

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان أصدره مساء الخميس، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بن سلمان، تم خلاله "بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وأضاف راضي أن الجانبين تطرقا إلى "التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، والجهود المشتركة التي تبذلها البلدان لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المكثف بينهما على كافة المستويات".

وتأتي هذه المكالمة في ظل "التنسيق الوثيق بين البلدين في عدد من الملفات الحيوية في الشرق الأوسط، على رأسها التوتر بعد إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الاحتلال الاسرائيلي واستمرار الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر " من جهة أخرى حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

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