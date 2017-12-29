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البنتاغون تعلن مقتل 4 من مسلحي "حركة الشباب" الصومالية

البنتاغون تعلن مقتل 4 من مسلحي
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) القضاء على أربعة من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة بغارة جوية نفذها الطيران الأمريكي.

العالم - العالم الاسلامي

 وأشار بيان صدر عن القيادة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وأن الضربة الجوية استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، مجموعة من المسلحين وعربة لهم، على مسافة تناهز 25 كيلومتر غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن "مقتل 4 إرهابيين وتدمير العربة المفخخة التي كان المسلحون يخططون لتفجيرها في مقديشو".

وكانت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفادت سابقا بأن البنتاغون رفع عدد القوات التابعة لها في الصومال، خلال العام 2017، من 200 إلى أكثر من 500 عسكري.

فيما صرح روبين ماك، الناطق باسم "أفريكوم" بأن عملية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في البلد تعتمد أساسا على القوات الخاصة البرية والبحرية، إذ تسند إلى عناصرها مهمة مطاردة قادة "حركة الشباب" ومسلحيها حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وكانت "حركة شباب المجاهدين" التي تأسست في 2004 تسيطر على جزء كبير من أراضي الصومال، لكنها تكبدت سلسلة من الهزائم من الجيش الحكومي المدعوم من دول إفريقية والولايات المتحدة.

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