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بالرغم من انه يساعد في إنقاص الوزن... لماذا يحدث العكس مع البعض في الشتاء؟

بالرغم من انه يساعد في إنقاص الوزن... لماذا يحدث العكس مع البعض في الشتاء؟
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

الأكثرية منا تعتقد أن فصل الشتاء البارد يُزيد من الوزن، نتيجة الشعور الدائم بالجوع والرغبة بأكل الحلويات والسكريات التي بدورها تساعد في زيادة الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية عالية، لكن المثير للجدل أن دراسة جديدة أجرتها جامعة جنيف السويسرية وأخرى أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية، أكدت خطأ هذا المعتقد.

العالم - علوم و تكنولوجيا

إذ أثبتت دراسة جامعة ماستريخت أن العيش في منزل بارد يحمي الجسم من الزيادة؛ وذلك لزيادة معدل حرق الطاقة في الطقس البارد، لمحاولة الجسم الحفاظ على حرارته.

 وأكدت أن الرعشة التي تحدث للإنسان خلال الشعور بالبرد هي تقلصات عضلية نتيجة حرق الطاقة.

فيما أكد الباحثون بجامعة جنيف أن الفيصل في الأمر هو وجود بكتيريا معوية تتأثر بدرجة الحرارة خارج الجسد، بحسب نتائج الدراسة التي ذكرتها مجلة "فوكاس" الإيطالية، ونقلها موقع "سبوتنيك".

وقد اختبر العلماء أثر برودة الطقس بوصول درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية على مجموعة من الفئران لمدة 10 أيام، ولاحظ العلماء فقدان الفئران نسبة من الدهون، مع تغير عمل البكتيريا المعوية.

وعندما زرع العلماء نوعاً آخر من البكتيريا المعوية في أجساد مجموعة أخرى من فئران التجارب، تبيَّن تحسُّن عملية التمثيل الغذائي لمادة الغلوكوز لدى المجموعة الجديدة من الفئران.

وفي دراسة يابانية، أثبتت نتائجها أن البقاء في درجة حرارة 17 درجة مئوية لمدة ساعتين يومياً، سيحرق الدهون الزائدة في أجسادنا، وذلك بعد متابعة أجسام أشخاص جلسوا ساعتين يومياً 6 أسابيع في تلك الدرجة، وآخرين جلسوا بغرف دافئة.

إذن بالرغم من تلك الدراسات .. لماذا يزداد وزن بعض الناس في الشتاء؟!

أرجع موقع Eat This, Not That الأميركي، ومجلة Men's Health، أسباب زيادة وزن بعض الناس في الشتاء إلى:

1- إطالة مدة النوم.
2- ارتداء الملابس الثقيلة ولف البطانية حولك جميل في الشتاء، لكن قلة الحركة الناتجة عنه قد تسبب زيادة الوزن.
3- الاضطرابات العاطفية والنفسية الموسمية، مثل اكتئاب الشتاء.
4- الوجبات الجانبية الكثيرة في السهرات على السرير الدافئ.
5- زيادة حصة مشربات القهوة.
6- اللجوء إلى استخدام الفواكه والخضراوات المجمدة في غير موسمها.
7- قلة ممارسة الرياضة والتمشية.

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