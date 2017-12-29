روسيا تكشف عن منظومات دفاع جوي متطورة

العالم - اوروبا

وبدئ بتزويد القوات الروسية بمنظومات "إس-300في4" منذ عام 2014.

وصرح قائد الدفاع الجوي في الجيش الروسي الجنرال ألكسندر ليونوف أن منظومة "إس-300في4" تستطيع اعتراض الصواريخ البالستية.

كما حصلت القوات الروسية في الفترة الأخيرة على وسائط الدفاع الجوي المتطورة من نوع "بوك".

وقال قائد الدفاع الجوي إن منظومة "بوك" الحديثة تستطيع رمي 6 أهداف بصواريخها في آن واحد.

وتسهم منظومات "تور" أيضا في توفير الحماية للجيش الروسي من وسائط الهجوم الجوي الدقيقة التصويب.

ولفت قائد الدفاع الجوي في الجيش الروسي إلى أن منظومة "تور-إم2" تبقى الوسيلة الوحيدة من نوعها التي تستطيع رمي 4 أهداف جوية بـ4 صواريخ في آن واحد أثناء الحركة.

وأخيرا وليس آخرا هناك نظام "فيربا"، وهو نظام صواريخ مضادة للطائرات محمولة على كتف الجندي. ويستخدم هذا النظام لحماية التشكيلات التكتيكية المتفرقة من الطائرات المهاجمة.

وكانت منظومات "إس-300في4" بحوزة القوات الروسية التي اشتركت في حرب سوريا ضد الإرهاب.

وقال الجنرال ليونوف في تصريح صحفي: من أجل توسيع نطاق السيطرة على المجال الجوي في شرق سوريا ومنع الهجوم الجوي على مطار حميميم ونقطة الإمداد والصيانة "طرطوس" باشرت كتيبة الدفاع الجوي المتسلحة بمنظومات "إس-300في4" العمل في المنطقة المذكورة في أكتوبر/تشرين الأول 2016… وحدث مرارا أن اكتشفت طواقم تشغيل منظومات "إس-300في4" طائرات استطلاع وقاذفات قنابل تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأشار الجنرال ليونوف إلى أن ردود فعل طواقم الطائرات الأمريكية على تعقّب طائراتها اتسمت بالعصبية الشديدة.

وأضاف قائد الدفاع الجوي إن أفراد الكتيبة نفذوا المهام المطروحة عليهم على نحو لائق وعادوا إلى الوطن في الشهر السادس من عام 2017.

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