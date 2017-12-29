23 يوما على قرار ترامب والاحتجاجات مستمرة

العالم - فلسطين

وكانت القوى والفصائل الوطنية أعلنت اليوم الجمعة يوم غضب في كافة المحافظات.

وصعدت دولة الاحتلال من اجراءاتها في قمع المتظاهرين باستخدام الغاز المجهول والرصاص الحي، كما صعدت من سياساتها الاستيطانية التوسعية في عدة مناطق في الضفة.

وأصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين تقريرا أكد أن قوات الاحتلال تستهدف عيون الأطفال، ووثقت حالات منها" عين طفل تفقأ بسبب قنبلة غاز، وآخر صارع رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط استقرت في جمجمته، وثالث فقد عينه ويرقد في العناية المكثفة بسبب إطلاق النار الحي اتجاهه لمجرد الاشتباه، ورابع كسر عيار معدني جمجمته متسببا بنزيف في عينه اليسرى"، ما تسببت بإعاقة دائمة لاثنين منهم، الى جانب اعتقال الاطفال مثل الطفل الجنيدي الذي هاجمه 21 جنديا مدججا بالسلاح، وعهد التميمي التي تتسابق قيادات الاحتلال على اصدار تصريحات صحفية ضدها، ونشطاء المقاومة الشعبية.

يشار الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس في جلسة طارئة بطلب من تركيا واليمن تحت بند "متحدون من أجل السلام على مشروع قرار القدس".

* وكالة معا