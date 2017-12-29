استراتيجية الخارجية قائمة على إلغاء تأشيرات الدخول الى ايران

العالم - إيران

واضاف قشقاوي اليوم الجمعة في حديث للمراسلين، ان ايران مستعدة لالغاء التاشيرات لرعايا أي بلد يحترم الايرانيين ويلغي تأشيرات الدخول لهم.

وتابع قائلا: رغم اننا نعيش في منطقة تعصف بها التوترات إلا انه ليس هناك ما يثير القلق تجاه الامن والاستقرار في بلادنا.

وفيما يتعلق بإلغاء تاشيرات الدخول إلى العراق، اوضح: اننا ابلغنا رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بإلغاء التاشيرات بين البلدين.

واشار الى دخول 25 الف من الرعايا الاجانب سيما العراقيين الى منطقة اروند الحرة خلال الاسبوع الماضي واوضح ان الغاء تأشيرات الدخول الى هذه المنطقة يأتي في اطار تنفيذ اجراء قانوني، مؤكدا ان تنفيذ هذا القانون ساهم في زيادة عدد السياح الذين يتوجهون الى هذه المنطقة الى جانب ازدهار اسواق مدينة آبادان (جنوب).

المصدر: وكالة إرنا

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