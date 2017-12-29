فيديو وصور.. الرئيس الاسد وعائلته يزوران جرحى الجيش السوري

العالم-مراسلون

وأصيب ميشيل طنوس خلال معارك الدفاع عن سوريا بنسبة إصابة بلغت 100%.

ويحرص "برنامج جريح الوطن" الذي أطلقته الرئاسة السورية عام 2014 على تأمين احتياجاته من خلال متابعة حالته الصحية بشكل دائم وعلاجه وبلوغه لحقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة للمجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.

کما وزار الرئيس الأسد وعائلته في زيارة لمنزل الجريح ياسين حويري في قرية أم حارتين بريف حمص.

وأصيب الضابط ياسين بالشلل في طرفيه السفليين أثناء دفاعه عن الوطن، ومن خلال برنامج جريح الوطن تم تأمين مصدر دخل له عبر مشروع انتاجي يتمثل بمحل للأدوات المنزلية..

وضمن جولته زار الرئيس الأسد وعائلته أيضاً منزل الجريح نبيل اسحق في قرية بحزينا.

الجريح نبيل عانى من شلل نصفي سفلي بعد إصابته خلال تأدية واجبه الوطني وبقي عاجزاً عن الحركة مدة عامين، ومن خلال برنامج جريح الوطن ومتابعة حالته الصحية واستمراره بالعلاج الفيزيائي استطاع الوقوف والسير بشكل مقبول.

واختتم الرئيس الأسد وعائلته جولتهم اليوم في حمص وريفها بزيارة الجريح زخور سليط (في محله الذي أسسه ويعمل به حالياً) في قرية المشتاية، للإطمئنان على حالته ومعايدته بمناسبة الميلاد وبداية العام الجديد.

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