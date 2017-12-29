القوى الفلسطينية تقرّ فعاليات ضد "الأونروا"

العالم - فلسطين

وأكدت القوى في بيان نقلته وكالة "معا" على أن يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018 سيكون هناك اعتصام وتنديد أمام المقر الرئيسي لوكالة الغوث في محافظة نابلس في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. ويوم الخميس الموافق 11/1/2018 سيتم التوجه إلى محافظة قلقيلية والقيام بفعالية مركزية لشمال الضفة أمام مستشفى وكالة الغوث بتمام الساعة الثانية عشره ظهرا.

وأهابت القوى بالقيادة بممارسة الضغط على المجتمع الدولي لدعم ومساندة ومساعدة وكالة الغوث الدولية للقيام بالمهام المنوطة بها لخدمة الشعب الذي يعاني الأمرين بسبب الاحتلال وممارساته.