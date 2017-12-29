تفاصيل الهجوم على كنيسة في مصر +فيديو

العالم - مصر

وأوضح المصدر، أنه بمجرد بدء الهجوم الإرهابي على الكنيسة، استغاث إمام مسجد الدسوقي، القريب من الكنيسة بأهالي المنطقة، الذين هرعوا لمكان الحادث، وتصدوا مع الشرطة للإرهابيين، وتمكنوا من القبض على أحدهم.

ولفت المصدر الأمني في حديث مع وكالة سبوتنيك للانباء إلى أن قوات الأمن تعاملت باحترافية عالية مع الإرهابيين، وتمكنت من التصدي للهجوم وإنهائه بشكل سريع، وفتحت الطريق على الفور لسيارات الإسعاف، التي هرعت إلى مكان الحادث لإجلاء القتلى والمصابين.

كما قال مصدر في مديرية أمن القاهرة في تصريح لهذه الوكالة إن هجوم ثان وقع في منطقة "أطلس" بضاحية "حلوان" جنوبي القاهرة.

وتابع المصدر قائلا "الهجوم وقع على محل يملكه أقباط بجوار الكنيسة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

وأشار إلى أن الهجوم نفذه ملثمان على دراجة بخارية.

وأعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ "مقتل 5 مواطنين مصريين وإصابة 5 آخرين إثر الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي ​القاهرة​".

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