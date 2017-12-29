هناك فرصة تاريخية أمام السلطة لتعديل المسار والاعلان عن مواجهة أمريكا وإسرائيل

العالم - فلسطين

وأوضح عزام في مسيرة حاشدة شمال قطاع غزة أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بالكثير أولها توجيه البوصلة نحو فلسطين المحتلة، وضرورة وقف الدماء التي تنزف في العواصم العربية والإسلامية وتوجيهها نحو فلسطين، مشدداً على أن الدول العربية والاسلامية امام موقف تاريخي مسؤول اليوم بعد قرارا ترامب.

وأشار إلى أن الامتين العربية والإسلامية تمتلك أوراق كثيرة للضغط على "إسرائيل" والولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية أن تعطى الفرصة لجماهير الامة للتعبير عن رأيها فيما يتعلق بقضيتهم المركزية.

وفي رسالته لعلماء الامة الإسلامية، قال عزام "نبعث من ارض الرباط رسالة الى علماء الامة الذين كانوا دائما نبض الإسلام، وتعبيرا صادقا عن طموحات الناس، الذين قادوا الثورات، وحرضوا على مواجهة المستعمرين الغزاة، أقول لهم: الان فرصتكم والواجب يناديكم والقدس تناديكم ومسرى نبيكم يناديكم، يجب ان يخرج العلماء ويكونوا هم في طليعة المنتفضين وعلى راس الحشود في كل انحاء الوطن العربي".

وقال عزام موجهاً حديثه للسلطة" هناك فرصة تاريخية امام السلطة لتعديل المسار، والاعلان بشكل صارم وحازم عن مواجهة أمريكا و"إسرائيل"، مضيفاً" إن اتفاقية أوسلو ماتت عمليا وعلى الأرض، لكن اعلان السلطة مهم وضروري على الصعيد المعنوي والرمزي".