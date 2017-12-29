إصابات واعتقالات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال

العالم - مراسلون

واعلنت الهلال الاحمر الفلسطيني عن 4 إصابات بالرصاص المطاطي بمواجهات نابلس و2 في بيتا و2 على حاجز حوارة و3 بقلقيلية.

كما أصيب 18 آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع حسب هذه الجمعية.

هذا واعلنت مصادر طبية فلسطينية عن اصابة 3 شبان بالرصاص الحي بالاطراف السفلى في مواجهات بمخيم العروب، احداها خطيرة.

وتم نقل مصابان بالرصاص الحي في ام الشرايط والبيرة بالضفة الى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال كمين في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل بالضفة كما اعتقلت هذه القوات طفلا فلسطينيا من باب العامود بالقدس المحتلة.

واندلعت المواجهات العنيفة اليوم، عقب مسيرات ومظاهرات، جمعة الغضب الرابعة مختلف المحافظات في الضفة وقطاع غزة.

وخرجت مسيرة حاشدة في باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، ورفع المتظاهرون هتافات مناهضة لإعلان ترمب، ومؤكدة على عروبة القدس.

وفي مدينة غزة، انطلقت مسيرات حاشدة دعت لها حركة حماس من كافة مساجد القطاع باتجاه وسط المدينة بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية رفضا لاعلان ترامب للجمعة الرابعة على التوالي.

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