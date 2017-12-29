مفتي السعودية يصدر قرارا جديدا لخطباء الجمعة ويحذرهم!

حذر مفتي السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الخطباء من تحويل خطبة الجمعة إلى تحليلات سياسية وصحفية وانتقادات لاذعة لا داعي لها، حسب تعبيره.

وقال في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية الجمعة، إن "الخطبة جاءت لتذكير الناس وموعظتهم وتحذيرهم من غضب الله، وحثهم على طاعة الله والمحافظة على الصلوات وأداء الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار والصدق والأمانة والبعد عن الكذب والخيانة، وعلاج مشكلات المجتمع وفق الكتاب والسنة".

واعتبر مخالفة ذلك "خروجا عن غاية الجمعة ومقاصدها".

وسبق أن أثارت تصريحات منسوبة إلى مفتي السعودية بحرمة قتال الإسرائيليين، احتجاجات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب وصفه التظاهرات من أجل الأقصى بالغوغائية.

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