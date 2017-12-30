البث المباشر
رويترز: جماعة"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب القاهرة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب
الهلال الاحمر الفلسطيني : تسجيل 293 إصابة بمختلف انواعها في الضفة الغربية و90 في قطاع غزة خلال المواجهات مع الاحتلال
الهلال الاحمر الفلسطيني : ١٣٣ إصابة في الضفة الغربية و40 اصابة في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية:إصابة شابين بجراح خطيرة في الرأس والبطن خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 60 مواطنا بينهم 15 بالرصاص الحي خلال المواجهات الدائرة شرق غزة
مصادر فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة
إصابة مراسلة قناة العالم في غزة بحالة اختناق إثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام نحو كادر القناة
مصادر فلسطينية:اصابات بالاحتراق بصفوف الاحتلال اثر القاء الزجاجات الحارقة عليهم في بلدتي العيزرية وابوديس شرق القدس
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب موقع ناحل عوز في قطاع غزة

أردوغان يناقش مع البابا فرانسيس مسألة القدس

أردوغان يناقش مع البابا فرانسيس مسألة القدس
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع البابا فرانسيس ، مشكلة القدس على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالمدينة كعاصمة" لإسرائيل".

العالم - فلسطين

وذكر مصدر في الديوان الرئاسي التركي أن رجب طيب أردوغان والبابا فرانسيس شددا على أهمية حماية الوضع الحالي للقدس التي تشغل مكانة هامة جدا لدى الديانات السماوية الثلاث وتلعب دورا رئيسيا في استقرار المنطقة، وأشار الجانبان إلى ضرورة بذل الجهود المشتركة للحفاظ على مركز القدس، واتفقا على عقد لقاء شخصي في المستقبل القريب.

وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الجاري عن الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ووقع الوثائق المتعلقة بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك من تل أبيب. ولاقى القرار الأمريكي الترحيب من جانب الصهاينة والامتعاض والتنديد من جانب الكثير من الدول وخاصة فلسطين ودول الشرق الأوسط.

وبعد ذلك أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول عدم الاعتراف بقرار واشنطن الخاص بوضع القدس وصوتت لصالح القرار الدولي 128 دولة وضده 9 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

المصدر : روسيا اليوم 

روابط ذات صلة

البابا يحث على حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالمفاوضات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تفاصيل جديدة حول توريد منظومة "إس-400" لتركيا

الصين تسخر من ترامب في عام الكلب... شاهدوا ماذا فعلت؟

الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول سوري سابق.. من يكون ؟

تونس تشدد الإجراءات الأمنية عشية رأس السنة

"سناء الشعلان"تطالب بإطلاق سراح الطفلة عهد التميمي وأفراد أسرتها

رشقة واحدة من هذه الصواريخ تدمر مساحة 70 هكتارا في سوريا

على طریقة افلام الاثارة... سرقة حقيبة مليئة بالذهب في الاردن!

10 دول بينها عربية تشتري صواريخ متوسطة المدى من أمريكا

ليبيا 2017.. دماء ونيران واغتيالات مستمرة

فيديو وصور.. اهالي مغر المير يتفقدون منازلهم بعد تأمينها من قبل الجيش السوري

اللواء باقري: دروس فتنة 2009 تكفل إحباط الفتن المستقبلية

شيراتون قطر يتزين بعلم سلطنة عمان بعد هزيمة السعودية

استشهاد مراسل قناة سما السورية في ريف ادلب

أردوغان يناقش مع البابا فرانسيس مسألة القدس

ماتيس: اقتراب روسيا والأسد من وادي الفرات سيكون غلطة كبيرة!

نظف جسمك من السموم بكل بساطة

 أفضل طريقة لتخسيس الكرش!

الصليب الأحمر: استكمال إجلاء المرضى من الغوطة الشرقية

آخر وزراء دفاع بن علي أمام القضاء

القصة الكاملة للجزيرة المثيرة للجدل.. ما هى الأهمية الجغرافية لجزيرة سواكن؟

الأکثر مشاهدة