استشهاد مراسل قناة سما السورية في ريف ادلب

استشهد مصور قناة سما الفضائية "كرم قبيشو" واصابة مراسل القناة الزميل "عبد الغني جاروخ" بنيران ارهابيى تنظيم جبهة النصرة بريف ادلب الجنوبى الشرقى.

وأوردت وكالة سانا أنه "خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات ارهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، استهدف ارهابيو التنظيم الفريق الاعلامي لقناة سما الفضائية في محيط قرية أم حارتين، ما أدى الى استشهاد المصور كرم قبيشو واصابة مراسل القناة الزميل عبد الغني جاروخ بجروح".

ونشرت قناة سما على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "قناة سما الفضائية تزف إلى الشعب السوري الشهيد البطل الزميل المصور كرم قبيشو".

وكتب ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي عن الشهيد :

قالها الشهيد كرم قبيشو..

سورية ستنصر على ارهابكم يا مجرمين ..

لن ولم ننساك ولن ننسئ كل شهيد إعلامي صوب كاميرتة للحقيقه ولنصرة المظلوم ولإعلاء صوت الحق…

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