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شيراتون قطر يتزين بعلم سلطنة عمان بعد هزيمة السعودية

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لـ”شيراتون قطر” وقد تزين بعلم سلطنة عمان احتفالا بفوزها على السعودية في تصفيات خليجي 23.

 

وكان منتخب سلطنة عُمان لكرة القدم، قد أطاح مساء الخميس، بنظيره السعودي خارج بطولة كأس الخليج الفارسي لكرة القدم “خليجي 23″، التي تستضيفها الكويت حالياً حتى الـ5 من يناير المقبل؛ وذلك بعدما تغلّب عليه بثنائية نظيفة، في المباراة التي احتضنها استاد “نادي الكويت”، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وخيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من لقاء عُمان والسعودية، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الكويت والإمارات، التي أقيمت على استاد “جابر الدولي”.

وانتفض منتخب عُمان المُلقب بـ”المُحاربين الحُمر” في الشوط الثاني؛ حيث سجل خالد عبد الباقي هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، في الدقيقة الـ58 من عُمر المباراة.

وأحرز سعيد الرزيقي هدفاً ثانياً للعُمانيين في الدقيقة الـ77، مؤكداً تفوق منتخب بلاده؛ أداءً ونتيجةً.

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