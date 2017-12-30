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صواريخ زلزال1 و2 اليمنية تدك مواقع العدوان

صواريخ زلزال1 و2 اليمنية تدك مواقع العدوان
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت القوة الصاروخية بالجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخين نوع زلزال1 وزلزال2 على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهتي يام وملح في نهم.

العالم ـ اليمن

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعوديين جنوب قرية الخل والمعنق وقايم زبيد في جيزان.

وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في معسكر الحاجر بعسير.

وفي الجوف تمت عملية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في الغرفة والتبة البيضاء في مديرية المصلوب.

وفي عملية نوعية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في قرية العبيد بالمتون سقط العديد من المرتزقة قتلى وجرحى.

هذا وكسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة العدوان على مواقع في السلطاء والبارك بمديرية نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما صدت القوات محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في وادي شواق ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وصدت القوات اليمنية المشتركة محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي على منطقتي الخنجر والمهاشمية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

ورافق الزحف على منطقتي الخنجر والمهاشمية تمشيط مكثف من طيران العدوان حيث شن 25 غارة.

وأكد مراسلنا مقتل عدد من المرتزقة وتدمير آليات خلال عملية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في تبة فجر شمال معسكر خالد بموزع في محافظة تعز.

كما وأكد مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان خلال عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم في قاع الحيافي بيعيس في مريس بمحافظة الضالع.

هذا وتم إعطاب آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في منطقة الزيلة بمريس، ما أدى إلى مصرع وإصابة طاقمها.

وعلى صعيد متصل أصيب مواطن بجروح، اليوم الجمعة، جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت حفار مياه في منطقة آل عمار بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن المواطن صالح أحمد مطلق أصيب بجروح جراء غارة للعدوان استهدفت حفار مياه في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء.

وشن طيران العدوان 4 غارات على مديرية باقم و3 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

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