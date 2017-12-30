العالم- أسيا و الباسفيك



وقال روب ساندرسون المحلل لدى "إم كيه إم بارتنرز" للاستشارات إن "ذلك سيضع "علي بابا" في مكانة متقدمة على "آبل" و"ألفابت" و"أمازون" و"فيسبوك" و"تنسنت"الصينية، رغم أن "آبل" قريبة من مستوى التريليون دولار حاليا".

ويرى الخبير الاقتصادي أنه من المرجح أن تتجاوز أي من شركات الإنترنت مستوى التريليون دولار في عام 2021، باستثناء "علي بابا"، التي يعتقد أنها تملك الفرصة لذلك في 2020.

ويتطلب عملاق الإنترنت الصيني لبلوغ هذا الهدف أن يحقق أرباحا تزيد بنسبة 20% عن التوقعات الحالية للعام 2018، وعلى أن تنمو بنسبة 45% في 2019، وبنسبة 40% في 2020.

وجاء ذلك بعد أن ارتفع سهم "علي بابا" خلال 2017 بنسبة 96%، فيما، صعد مؤشر "ستاندرت أند بورز 500" بنسبة 20%. وتبلغ القيمة السوقية لـ "علي بابا" حاليا نحو 441 مليار دولار، فيما، تبلغ قيمة "آبل" السوقية 870 مليار دولار.

المصدر: "finanzen.net"