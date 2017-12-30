العريفي ينشر رقم هاتفه الخاص ونشطاء: شو أخبار الجوارب طال عمرك!

العالم - السعودية

ودون “العريفي” في تغريدة نشرها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) أرفق بها رقم هاتفه الخاص ما نصه “لمن سأل: هذا رقم محبكم محمد #العريفي المباشر”.

تغريدة “العريفي” الذي يتجاهل كل ما يحدث على الساحة السعودية من أحداث جلل اهتز لها العالم، أثارت سخرية النشطاء الذين ذكروه بتغريدته الأخيرة عن “الجوارب” و صور الأقدام النسائية التي نشرها.

وكان الداعية السعودي في سقوط جديد ومدوٍ له بعدما كان ينظر إليه باعتباره معولا محركا للمياه الراكدة منذ زمن حول فتاوى ومواقف دعاة السلاطين، وخاصة في أوائل ديسمبر الجاري تجاهل الداعية السعودي محمد العريفي ما حدث ويحدث في أولى القبلتين وثالث الحرمين وبتآمر ولاة أمره وجاء ليتحدث عن حكم المسح على الخفين.

وفي تغريدة له عبرحسابه بموقع التدوين المصغر والتي لاقت ردود أفعال غاضبة، قال “العريفي” مرفقا بها صورا لأرجل سيدات: ” اختلف العلماء في مسح الجوارب الشفافة، والراجح: جواز المسح عليها لأن المقصود التخفبف والرخصة للمتوضئ والتسهيل عليه ( فتوى ابن عثيمين )”.

آخرون استنكرو تجاهل العريفي (الذي كان مهتما بنشر رقم هاتفه الخاص لمتابعيه) للخراب الذي أحدثه “ابن سلمان” في اليمن، وتحالفه مع “ابن زايد” و”ترامب” ضد المسلمين.

بعض النشطاء سخروا من “العريفي” على طريقتهم الخاصة.

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.

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