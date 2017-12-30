لهذا السبب لايبكي الرجال

العالم - علوم وتكنولوجيا

ودرس فريق بحث أوروبي من جامعة بازل في سويسرا تطور الدماغ لدي 189 مراهقا. وقد ركزت الدراسة علي الاختلافات الجوهرية التي تخص الصفات العاطفية والمادة الرمادية في الدماغ باستخدام اساليب جديدة بين الرجال والنساء.



وتوصل العلماء إلي أن هناك فرقاً هيكلياً في دماغ الرجال، هو الذي يسبب انخفاض العاطفة ولم يتم العثور عليه لدي الفتيات حتي اللاتي يتم وصفهن بالقاسيات.



فالذين لا يميلون إلي عدم التعاطف مع الأشياء التي تستحق العاطفة يتم ترجمته علي أنه انعدام في مشاعر الخوف. استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة بنية الدماغ لدي هؤلاء المراهقين الذين أظهروا عاطفة محدودة جداً.



وأراد الفريق العثور علي المنطقة التي تسبب هذه الصفات وكيف أنها تختلف عن المراهقين العاديين.



وخلال تحليل الفروق الدماغية بين الأولاد والفتيات خلال الرنين المغناطيسي، وجد الباحثون منطقة مختلفة في دماغ الذكور تسمي "bilateral anterior insula " لا توجد لدي الفتيات.



وأشارت الدراسة إلى أنه كلما زاد حجم هذه المنطقة كلما قل الشعور بالعاطفة. ويري الفريق أنه بحاجة إلي دراسة المزيد من لفهم سيكولوجية هؤلاء المراهقين وكيف يؤثر حجم المادة الرمادية علي شخصيتهم.

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