اتفاقيات بين أمريكا و الكيان حول مواجهة إيران

العالم- الأميرکيتان



وقال المتحدث لـ"سبوتنيك": "الدولتان توصلتا إلى اتفاق حول الإطارات المشتركة للتعاون المستقبلي في مواجهة أنشطة إيران العدائية".

هذا وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة قد أعلنت سابقا، أن إسرائيل والولايات المتحدة قامتا خلال لقاء سري في البيت الأبيض، بوضع برنامج استراتيجي لمواجهة إيران.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فإنه بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصل وفد من مسؤولين إسرائيليين يمثل القطاع الدفاعي، ترأسه المستشار في الأمن القومي مير بن شابات. والتقى الوفد الإسرائيلي، خلال الزيارة، مع مجموعة مسؤولين أمريكيين من القطاع الدفاعي والاستخبارات برئاسة غيربيرت ماكماستر.

ووفقا لمصدر في الحكومة الأمريكية، تم توقيع مذكرة تفاهم حول المسألة الإيرانية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتنص الوثيقة على إنشاء أربعة فرق عمل مختصة بالقضايا المتعلقة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، وأيضا توريدات الأسلحة إلى المنطقة.



سبوتنيك