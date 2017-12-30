وزير الدفاع الاميركي يهاتف نظيره الكويتي.. قطر، محور الحوار!

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وأكد ماتيس أثناء اتصال هاتفي بنظيره الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد على ضرورة إنهاء الأزمة التي تقود الكويت جهودا مضنية لاحتوائها منذ اندلاعها قبل نحو سبعة أشهر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن ماتيس خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الكويتي أكد على أهمية التخفيف من حدة التوتر كي يركز الشركاء في منطقة الخليج الفارسي على جهود التصدي للتهديدات المشتركة على حد قوله.

وكان ماتيس زار الكويت مطلع الشهر الجاري قبيل قمة مجلس التعاون والتقى أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح. وقبل ذلك زار وزير الخارجية ريكس تيلرسون الكويت والسعودية وقطر في إطار مساع أميركية لحلحلة الأزمة التي حذرت واشنطن من تداعيات استمرارها.

واندلعت الأزمة حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر يوم 5 يونيو/حزيران الماضي قطع علاقاتها مع قطر وفرض الحصار عليها بتهمة تدخلها في شوونها ودعم الارهاب لكن الدوحة رفضت هذه الاتهامات واعلنت استعدادها للحوار دون المساس بسيادتها.

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