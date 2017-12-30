حرکة النجباء: مستعدون للدفاع عن القدس الشريف+ صور

العالم - العراق

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن سفير فلسطين في العراق احمد عقل بعد تصريحات ترامب المنحازة للصهاينة ضد قبلة المسلمين الاولى حضر في مقر المقاومة الاسلامية حركة النجباء المركزي في بغداد والتقى بالامين العام للحركة الشيخ اكرم الكعبي.



وتباحث الطرفان مجمل التطورات في المنطقة، مؤكدين على ضرورة مواجهة الصهاينة والاستكبار العالمي.

وادان الشيخ الكعبي خلال اللقاء قرار ترامب الاخير بشأن القدس، مؤكدا استعداد مجاهدي المقاومة الاسلامية حركة النجباء في الدفاع عن القدس الشريف.

ووصف الشيخ الكعبي قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس بالاستفزازي الذي دأبت دول الاستكبار العالمي على اصدار قرارات مشبوهة ضد الشعوب المظلومة.

102