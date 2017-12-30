هذا ما فعله هذا الحلاق العربي برأس أحد زبائنه..!

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واتهم أحد زبائن الحلاق، خالد شعباني “46 عامًا” في مدينة ماديسون بولاية ويسكنسون الأمريكية بقطع أذنه أثناء قص شعره، فيما اتهم أيضًا بتشويه منظر الزبون، عبر تمرير آلة الحلاقة من منتصف رأسه.

وبدأت تفاصيل الحادثة، حين أراد الزبون الذي يبلغ من العمر “22 عامًا” قص شعره، حيث توجه إلى صالون للحلاقة في يوم الـ22 من كانون الأول/ ديسمبر، وطلب حلاقة جوانب رأسه بآلة الحلاقة على مقياس 2، وقص الشعر من الأعلى بمقدار إنش واحد فقط.

ووفقاً لصحيفة فورت وورث ستار تيليغرام Fort Worth Star-Telegram فإن الحلاق انزعج من الحركة المتوترة، والكثيرة للزبون، وبدأ بقرص أذنه لإجباره على التوقف عن الحركة، ومن ثم عمد إلى جرح أذن الزبون بالمقص ما تسبب بنزف الدماء منها.

وحسب تقرير الشرطة، فإن الشاب المصدوم، الذي ينزف الدماء، والأصلع جزئيًا قام بالهرب من صالون الحلاقة، بينما كان الحلاق شعباني يصيح: “أنت تريد الدرجة صفر، أليس كذلك؟”.

وقال جويل ديسبين، المتحدث باسم شرطة ماديسون لصحيفة ستيت، إن الحلاق جعل من الضحية “يبدو مثل المهرجين الذين يظهرون في الأفلام الكوميدية”.

وأضاف ديسبين معلقًا: “بينما لا يعتبر القص السيء للشعر جريمة، إلا أنه تم القاء القبض على الحلاق؛ بسبب تعمده جرح أذن الزبون باستخدام المقص”؛ لكن شعباني أخبر الشرطة بأن الأمر برمته مجرد حادث عرضي.

بدوره توجه الشاب إلى صالون حلاقة آخر، حيث قام بدوره بحلاقة رأسه كاملًا لإخفاء المنطقة، التي أصبحت فارغة في منتصف رأسه، فيما نسبت الشرطة إلى الحلاق شعباني، بعد القبض عليه، تهم إلحاق الأذى، والسلوك غير المنضبط أثناء حمل أداة حادة.

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