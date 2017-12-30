الأردن والکیان الاسرائيلي يجددان مفاوضات "قناة البحرين"

العالم - الاردن

وحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فان إسرائيل والأردن تجريان مفاوضات حول مشروع قناة البحر الميت، رغم الأزمة بين البلدين.

ويتمثل هذا المشروع الذي تشارك به إسرائيل والسلطة الوطنية والأردن، بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر إلى غور الأردن والبحر الميت.

وقال مصدر مطلع إن المشروع تأجل "كون المناقصة لبدء العمل لم تخرج لحيز التنفيذ، ولكن هناك مفاوضات وحوار بين الاطراف"، مؤكدا أن السبب وراء ذلك هو الأزمة بين الدول وإغلاق السفارة.

وكانت السلطات الأردنية قد بعثت رسالة عاجلة إلى وزارة خارجية الاحتلال طالبت منها ردا رسميا حول موقف تل أبيب من مشروع "قناة البحر الميت" والذي يعرف بـ"ناقل البحرين"، كما طلبت عمان أن يتم العمل بالمشروع.

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