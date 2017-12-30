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مصدر رسمي اردني يعلق على صدور قرار تقاعد 3 أمراء بامر من الملك..

مصدر رسمي اردني يعلق على صدور قرار تقاعد 3 أمراء بامر من الملك..
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

علق مصدر رسمي أردني، اليوم السبت، على القرارات التي صدرت بحق 3 أمراء.

العالم - الاردن

وقال المصدر الرسمي رفيع المستوى، لوكالة أنباء "الأناضول" إن إحالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين 3 امراء إلى التقاعد من الخدمة العسكرية "أمر طبيعي".

وتابع قائلا "الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن إلى أن وصلوا إلى أعلى الرتب".

واستطرد قائلا: "الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عار عن الصحة ، فمنهم من في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية".

وأشار إلى أن "الأردن غير مضطر لأن يبرر قرارا ملكيا يختص بالشأن المحلي، ولا يعدو عن خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية".

ولفت المصدر إلى أن "الأردن تربطها علاقات مميزة بالدول العربية والصديقة ، ولكن هناك جهات مغمورة تحاول أن تسيس الموضوع".

واختتم المصدر حديثه بالقول: "الإعلام أصبح وسيلة للنيل من الدول ومواقفها، وموقف الأردن مؤخراً كان متقدما بالعديد من الملفات ، وخاصة بشأن القدس في القمة الإسلامية بإسطنبول".

وكان الملك عبد الله، قد أصدر قرارا ملكية بإعفاء شقيقيه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين من مناصبهما العسكرية وأحالهما للتقاعد، بجانب ابن عمه الأمير طلال بن محمد. 

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