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شاهد: رسالة حماس للكيان الاسرائيلي من خلال هذه الصورة...

شاهد: رسالة حماس للكيان الاسرائيلي من خلال هذه الصورة...
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدداً من الصور في شوارع قطاع غزة تحمل صورة الجندي الإسرائيلي الأسير "شاؤول أرون" .

العالم - فلسطين
وقد علّقت أمس لافتة ضخمة تحمل صورة أرون على مفترق "السرايا" الرئيسي وسط مدينة غزة، ويقف أرون في الصورة المعلقة خلف بوابة سجن حديدي وكتب فيها باللغتين العربية والعبرية: "طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور... هذا الأسير لن يرى الحرية أبداً".
كما وضعت في زاوية اللافتة صورة صغيرة تحمل الرقم العسكري لجندي الإحتلال وقد تزامن تعليق اللافتة مع ذكرى ميلاد الجندي أرون الذي احتفت به عائلته أمس في أقرب نقطة للمكان الذي أسر منه في قطاع غزة.
وفي صورة اخرى للجندي شاؤول ارون كانت عبارة "اين أنا .. ما هو مصيري".


 كما حملت الصور أيضاً رسالة تؤكد بأن حرية الأسرى الفلسطينيين وعد والتزام، وأن قادة الاحتلال سيدفعون الثمن مهما طال الوقت.
وكانت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس أعلنت في 20 تموز 2014 عن أسر الجندي خلال هجوم لقوات الاحتلال على قطاع غزة استمر 51 يوماً. وسبق أن أعلنت "كتائب القسام" قبل عام أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة من دون أن تحدد مصيرهم، مطالبة بمبادلتهم بأسرى فلسطينيين لدى الکیان الاسرائيلي.

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