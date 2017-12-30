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مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض
رويترز: جماعة"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب القاهرة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب
تحذير الامم المتحدة من تفاقم ازمة النازحين السوريين في لبنان
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السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش
لعل من اكبر الهواجس على الساحة اللبنانية اليوم هو قضية النازحين السوريين هذه القضية التي تتفاعل اثارها الانسانية اكثر فاكثر مع قدوم فصل الشتاء و تحذيرات مفوضية امم المتحدة لشؤون الاجئين في تقريرها السنوي من الوضع الماسوي للنازحين و تفاقم تداعيات نزوح على البنان اقتصاديا و اجتماعيا و امنيا.قضية خرجت من اطارها لبناني و باتت قضية سياسية و عربية و دولية بامتياز.
الضيوف:
جورج علم- كاتب سياسي
تصنيف :
برامج
استوديو بيروت
كلمات دليلية :
#لبنان
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