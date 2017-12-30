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تحذير الامم المتحدة من تفاقم ازمة النازحين السوريين في لبنان

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

لعل من اكبر الهواجس على الساحة اللبنانية اليوم هو قضية النازحين السوريين هذه القضية التي تتفاعل اثارها الانسانية اكثر فاكثر مع قدوم فصل الشتاء و تحذيرات مفوضية امم المتحدة لشؤون الاجئين في تقريرها السنوي من الوضع الماسوي للنازحين و تفاقم تداعيات نزوح على البنان اقتصاديا و اجتماعيا و امنيا.قضية خرجت من اطارها لبناني و باتت قضية سياسية و عربية و دولية بامتياز.

الضيوف:

جورج علم- كاتب سياسي

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