البث المباشر
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض

واشنطن تريد تسخير الأمم المتحدة لمآربها الضيقة

واشنطن تريد تسخير الأمم المتحدة لمآربها الضيقة
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

يبدو أن البيت الأبيض قرر الإنتقام من هزيمته الساحقة الأخيرة في أروقة منظمة الأمم المتحدة إثر التصويت بأغلبية مطلقة ضد قرار الرئيس "المعتوه" ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

العالم- مقالات

وجاء إعلان نيكي هايلي مندوبة أميركا في الأمم المتحدة - وهي هندية سيخية متأمركة مدعومة من اللوبي الصهيوني "ايباك" - ليوضّح بأن واشنطن ستخفض مساهمتها المالية بميزانية الأمم المتحدة (ولن نسمح "باستغلال السخاء" الأمريكي دون تدقيق)!

ولكن لماذا الآن؟ الجواب لا يحتاج إلى عناء كبير أو تفكير طويل. فعندما وجدت الإدارة الأميركية أن الرأي العام العالمي وجّه لها صفعة عظيمة في أروقة الأمم المتحدة وان سهام ترامب الطائشة ارتطمت بصخرة الرفض العالمي وباءت خطتها بالفشل الذريع، شاءت ان تنتقم لغرورها الأجوف واعتبرت الامم المتحدة عديمة الجدوى!

طبعا لابأس أن نعرف أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة عضو وتبلغ ميزانيتها 5396 مليون دولار تسهم امريكا بنسبة (22%) منها. وحسب التخفيض الأخير من المساهمة الأميركية سيتم خصم 285 مليون دولار منها من اصل 1185 مليون دولار لتكون بمقدار 900 مليون فقط.

 أما الدول الأخرى المساهمة في ميزانية المنظمة الدولية فهي (اليابان.12.5% ثم المانيا 8% وبعدها بريطانيا 6.6% وفرنسا 6% وإيطاليا 5% ثم بقية الدول).

 إن واشنطن طالما نظرت - ومازالت - لمنظمة الأمم المتحدة نظرة مصلحية فجّة وكمجرد وسيلة تحقق عبرها مآرب خاصة وأهدافا ضيقة وأنانية.

ولا يخفى كيف استخدمت واشنطن ما يسمى ب(حق!) النقض -الفيتو- 43 مرة لصالح ربيبتها "إسرائيل" اللقيطة الغاصبة للقدس.

وعندما بادرت مؤسسة "اليونسكو" لقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية فيها، قررت واشنطن الإنسحاب منها تبعا لإنسحاب تل ابيب! وسبق ان تم خفض ميزانية قوات حفظ السلام بمبلغ 600 مليون دولار استجابة لضغوط المخبول ترامب.

إن للإدارة الأميركية تاريخ طويل في التحكم والتلاعب بقرارات المنظمة العالمية خلافا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية دولة المقر. فعندما تسوء علاقة أميركا مع دولة من الدول، تبادر الإدارة الأمريكية إلى منع رئيسها من دخول نيويورك! كما فعلت مع الرئيس السوداني والنيكاراغوي وغيرهما. وتقوم امريكا بالتحكم حتى في اختيار بعض الدول لسفرائها في الأمم المتحدة كما حصل مع السفير حميد أبو طالبي، الذي اختارته الجمهورية الإسلامية الإيرانية مندوبا لها في المنظمة الدولية لكن البيت الأبيض رفض منحه تأشيرة الدخول إلى أميركا لمباشرة مهام عمله، وكأنها هي التي يحق لها تعيين أو رفض مندوبي الدول الأعضاء وتعيين موظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 40.000 خبير ومترجم.

إن التدخلات الأمريكية في عمل الأمم المتحدة تعرقل عمل هذه المنظمة العالمية، التي أُريدَ من وراء تأسيسها في 24 أكتوبر 1945 في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا أهداف تخدم الأسرة البشرية والتفاهم بين أعضائها.

ولامبرر أساسا لاستمرار المنّة الأمريكية هذه،فمن الممكن إختيار دولة محايدة 100% في قارة اخرى مقرا لها،عسى أن تتمكن من إنجاز ما أنِيط بها من وظائف تتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين لكن خارج هيمنة نظام استكباري يرأسه شخص طائش غير متعقّل في مواقفه ومزاجي في قراراته.

وقديما قال الشاعر العربي:

اتق الأحمق أن تصحبه إنماالأحمق كالثوب الخلق

كلما رقعت منه جانباً صفقته الريح وهناً فانخرق

*د. رعد هادي جبارة _ كاتب وباحث في الشؤون الدولية

114

روابط ذات صلة

72 ألف دولار هدية إسرائيلية لدولة قبل تصويتها لصالحها في الأمم المتحدة

هايلي تعلن تقليص الميزانية الأمريكية بالأمم المتحدة

دولة حضرت قمة إسطنبول الإسلامية وصوتت ضدها في الأمم المتحدة!

موسكو: ضغوط أمريكية سبقت قرار الأمم المتحدة حول القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أموال الاتحاد الأوروبي لا تستخدم بكفاءة في تركيا لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

طهران: دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوى نفاق

الحكم بسجن شاب 13 ألف عام....والسبب؟!

اتهام السلطات السورية بمهاجمة الشعب جزء من حرب إعلامية أمريكية

أردوغان: لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا

شاهد.. بنغلادش تعيد 100 ألف من الروهينغا الی ميانمار

واشنطن تريد تسخير الأمم المتحدة لمآربها الضيقة

ليست مزحة.. سوريا تساعد روسيا على إنشاء جيش جديد

اعدام النمر جريمة لا تنسى

طريقة لإجبار الولايات المتحدة على مغادرة سوريا

مصر.. السجن 3 سنوات لمرسي بتهمة "إهانة القضاء"

القيم الغذائية في عصير الجزر وفوائده الوقائية

داغستان: آلاف المواطنين الروس لا يزالون في العراق وسوريا

الأسد وبوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة العام الجديد

موسكو تؤكد التزامها الكامل بنظام العقوبات بحق بيونغيانغ

هذا ما قاله نوري المالكي لـ«صدام» لحظة إعدامه..

تأييدا لحملة عربيات ضد التطبيع.. رائدات مصريات يطالبن بالمقاطعة

الجيش اليمني يشن هجوماً علی تبة القناصين

العبادي: هولاء تسببوا بدخول داعش الى العراق..

من وصف بالامس الايرانيين بالارهابيين، اليوم يزعم دعم احتجاجاتهم ضد الغلاء!

الأکثر مشاهدة