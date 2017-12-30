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شاهد.. هكذا احتفل الايرانيون في ذكرى التصدي لفتنة عام 2009

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت في جميع المحافظات الايرانية مراسم احياء ذكرى التصدي للفتنة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009. وردد المشاركون في المسيرات شعارات تؤكد ولاءهم للثورة والنظام الاسلامي في الجمهورية الاسلامية في ايران، معلنين استعدادهم للدفاع عن البلاد أمام المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

العالم - ايران

في الذكرى الثامنة لوأد الفتنة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 يحيي الايرانيون هذه المناسبة تحت عنوان يوم البصيرة والبيعة والولاية في مراسم شاركت فيها حشود غفيرة من مختلف الفئات في اكثر من الف ومئتين نقطة في كافة المحافظات الايرانية .

في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق البلاد خرجت مسيراتٌ حاشدة إحياءً لهذه الذكرى الوطنية. ورددَ المشاركون في المسيرات شعارات تؤكد ولاءهم للثورة والنظام الاسلامي

في مدينة رشت شمالي البلاد أكد المتظاهرون أنهم لن يتسامحوا مع أيِ شخص يخرج عن القانون والقواعدِ والأنظمةِ الاسلامية، مشددين على أنهم سيَتصدوْن لمشعلي الفتنة في أيِ زمان

في مدينة كرمان جنوب شرق ايران احتشد عشرات آلاف من المتظاهرين مرددين شعارات دعما للجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه.

في مدينة قم المقدسة امتلأت الشوارع بالمتظاهرين مجددين البيعة للولي الفقيه قائد الثورة الاسلامية واكدوا استعدادهم للدفاع عن الثورة ونظامها الاسلامي

اما في مدينة همدان غرب البلاد طالب المشاركون بادانة قادة فتنة عام الفين وتسعة مناشدين القضاء بمتابعة ملفهم والبت فيه.

كما جددوا البيعة للولي الفقيه قائد الثورة الاسلامية معلنين استعدادهم للدفاع عن الثورة ونظامها الاسلامي

هذا وشهدت العديد من المدن مسيرات مماثلة تؤكد على الوحدة والانسجام في التصدي للمؤامرات التي تستهدف امن واستقرار البلاد.

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